Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике высказался о переходе Марка Кукурельи из «Челси» в мадридский «Реал», подвергнув критике решение испанского футболиста.

Марк Кукурелья globallookpress.com

По мнению экс-игрока каталонского клуба, воспитанник академии «Барселоны» прекрасно осознаёт значение противостояния между двумя грандами испанского футбола.

«Кукурелья прошёл через академию "Барселоны" и знает, что значит соперничество с "Реалом". Если после этого ты выбираешь мадридский клуб, то не стоит удивляться негативной реакции со стороны фанатов», — цитирует Пике Defensa Central.

Напомним, что Кукурелья недавно официально стал игроком «Реала», подписав с мадридским клубом контракт сроком на шесть лет. Защитник является воспитанником академии «Барселоны».