Лидер итальянского «Комо» Нико Пас не намерен возвращаться в мадридский «Реал» в этом сезоне.

Нико Пас globallookpress.com

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, представители аргентинского хавбека уже уведомили об этом руководство «королевского клуба» после того, как стало известно о приобретении португальца Бернарду Силвы.

Нико Пас перешёл в «Комо» два года назад, в его контракте есть пункт об обратном выкупе для «Реала» в размере 10 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 млн евро.

В минувшем сезоне 21‑летний футболист сыграл 40 матчей за «Комо», забил 13 мячей и сделал 8 ассистов. Пас со сборной Аргентины находится на ЧМ‑2026.