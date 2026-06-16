Стали известны причины, по которым испанский защитник Марк Кукурелья решил покинуть лондонский «Челси» и продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Марк Кукурелья globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, ключевым фактором при принятии решения стали семейные обстоятельства. Футболист захотел вернуться в Испанию, а руководство «Челси» не стало препятствовать его уходу.

По информации источника, сумма трансфера составит около 60 миллионов евро. В лондонском клубе рассчитывают, что освободившееся место на левом фланге обороны займёт перспективный нидерландский защитник Йоррел Хато.

Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к Кукурелье со стороны «Барселоны» и мадридского «Атлетико», однако в итоге игрок сделал выбор в пользу «Реала».