Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал, по какой цене будут рассматривать предложения по лидеру атак клуба Брайану Хилю.

Брайан Хиль globallookpress.com

«Зимой "Флуминенсе" планировал купить Брайана. Но за ту сумму, что бразильцы предлагали, мы вне окна его не отпустили.

В РПЛ интерес к Хилю тоже есть. Многих отпугивает немаленькая цена. Мы не готовы отпускать его меньше, чем за 8 млн евро. Это ориентир. Бирок никто не вешает. Агенты зондируют почву, но пока конкретных запросов нет», — цитирует спортдира калининградцев Sport24.

В этом сезоне колумбийский нападающий сыграл в РПЛ 24 матча, забил 13 мячей и сделал одну голевую передачу.