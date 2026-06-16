Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис отказался комментировать слухи о возможном переходе из миланского «Интера» в мадридский «Реал», подчеркнув, что полностью сосредоточен на выступлении за национальную сборную на ЧМ-2026.

Дензел Дюмфрис globallookpress.com

«Сейчас я не собираюсь говорить о "Реале". Все мои мысли связаны исключительно с чемпионатом мира», — заявил Дюмфрис Dazn.

При этом защитник отдельно подчеркнул свою привязанность к «Интеру», за который выступает на клубном уровне. По словам игрока, болельщики миланской команды хорошо знают его отношение к клубу.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Дюмфрис может продолжить карьеру в мадридском «Реале» уже в текущее летнее трансферное окно.