Португальский защитник Рубен Диаш может сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно. Игрок «Манчестер Сити» оказался в сфере интересов мадридского «Реала».

Рубен Диаш globallookpress.com

По информации The Athletic, одним из главных сторонников этого трансфера является главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью. Португальский специалист считает, что команде необходимо усилить центр обороны, и рассматривает Диаша как одного из приоритетных кандидатов.

Сообщается, что руководство «Манчестер Сити» не исключает возможность продажи футболиста, если получит предложение, которое устроит клуб с финансовой точки зрения. Ориентировочная стоимость 29-летнего защитника оценивается экспертами в 55 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии португалец провёл 26 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.