Португальский защитник Рубен Диаш может сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно. Игрок «Манчестер Сити» оказался в сфере интересов мадридского «Реала».
По информации The Athletic, одним из главных сторонников этого трансфера является главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью. Португальский специалист считает, что команде необходимо усилить центр обороны, и рассматривает Диаша как одного из приоритетных кандидатов.
Сообщается, что руководство «Манчестер Сити» не исключает возможность продажи футболиста, если получит предложение, которое устроит клуб с финансовой точки зрения. Ориентировочная стоимость 29-летнего защитника оценивается экспертами в 55 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Англии португалец провёл 26 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.