Наставник сборной Уругвая Марсело Бьелса подвел итоги матча с Саудовской Аравией (1:1) в первом туре групповом этапа ЧМ-2026.

Марсело Бьелса globallookpress.com

«Это соперник, которого мы должны были победить! Наша команда не включилась в игру на несколько минут в первом тайме. Это говорит, что мы действовали не лучшим образом, но должны были выиграть этот матч. Не знаю, изменился ли матч после замен или повлияли другие причины», — цитирует специалиста аккаунт dataref на странице в социальной сети X.

22 июня Уругвай сыграет с Кабо-Верде, а Саудовская Аравия во втором туре 21 июня сразится против Испании.