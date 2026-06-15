Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья высказался о ничьей в матче против Испании (0:0).

«Это был великолепный матч. Мы невероятно много работали ради этого момента и этой мечты. Мы очень гордимся. Мы знали, что это будет нелегко.

Мы приехали на чемпионат мира, чтобы соревноваться. Я знаю, что есть люди, которые считают нас маленькой и слабой командой, однако мы здесь, чтобы бороться и выкладываться на полную», — приводит слова Возиньи AS.

Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре испанцы 21 июня сыграют с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.