Экс-наставник «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал работу бывшего спортивного директора клуба Антона Чистякова.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Акрон» по итогам сезона смог сохранить прописку в РПЛ по итогам стыковых матчей с волгоградским «Ротором».

«Спортивному директору я всегда говорил, что, если ты уверен, что тебе кто‑то не дает приобретать футболиста, надо это высказать. Мне Чистяков всегда и говорил, что ему блокируют трансферы. Тогда скажи это на совещании, обозначь перед владельцем. Спортивный директор сказал мне, что не будет предлагать игроков, которые для нас будут недоступны. В итоге все равно все, кого он предложил, не перешли к нам.

Когда Чистяков пришел в "Акрон", он сразу сказал мне, что будет делать все от себя зависящее, чтобы тренерский штаб мог получать нужных и доступных футболистов. Мы выбрали порядка 15 футболистов на разные позиции, которые привлекли наше внимание. Почему‑то ни один из них не оказался в "Акроне". Тогда я задался логичным вопросом: "А как так могло получиться вообще?" После этого я стал сомневаться во многих моментах работы спортивного директора.

Все новички пришли по ходу чемпионата. Это была проблема, и я говорил о том, что мы неправильно готовимся. Мне кажется, у того же Чистякова было время разобраться в ситуации и работе селекционной службы, потому что он был назначен еще по ходу сезона‑2024/25. Я слышал от селекционеров, что они даже не могли найти общий язык под руководством спортивного директора. А как можно работать в такой ситуации? У нас с Антоном были абсолютно нормальные отношения, я хотел, чтобы они сохранились, но в конце стало очевидно, что я не могу доверять его уровню профессионализма и компетенциям», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».