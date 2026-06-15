Российский тренер Александр Тарханов поделился своими первыми впечатлениями от ЧМ-2026.

Александр Тарханов globallookpress.com

«Бразильцы не понравились, Марокко, напротив, очень хорошо играет. Игра сборной США в матче с Парагваем интересная была. Сборная Германии семь мячей забила.

И тем не менее большинство команд сражаются, бьются, организованно играют в обороне. Турки не смогли Австралию переиграть, хотя преимущество по игре как раз имели: столько ударов нанесли по воротам, а очков в первом матче не набрали!

Кто‑то из комментаторов обратил внимание на один очень важный фактор: Африка, Азия, арабский мир вкладывают много средств в развитие футбольных академий. Это очень нужное дело. В детский футбол важно вкладывать большие деньги. И, как результат, мы видим сейчас, как серьезно возрос футбол в Азии. Как сильно играет сборная Южной Кореи! Даже Кюрасао, хоть и крупно проиграли, но все равно сопротивление оказывали», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Напомним, что ЧМ-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, стартовал 11 июня, а завершится 19 июля.