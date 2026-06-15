Наставник шведской сборной Грэм Поттер прокомментировал уверенную победу своей команды над Тунисом со счетом 5:1 в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026

Грэм Поттер globallookpress.com

После финального свистка специалист отметил самоотдачу своих подопечных и подчеркнул, что команда заслужила положительный результат.

«Я доволен тем, как команда провела матч. Игроки проделали большой объём работы и заслужили эту победу. Конечно, наш футбол не был безупречным, но мы сделали то, что должны были сделать.

Немного разочаровал пропущенный мяч, однако на турнирах такого уровня подобное случается. Важно, что после этого команда сохранила хладнокровие и уверенно довела встречу до победы», — приводит слова Поттера пресс-служба ФИФА.