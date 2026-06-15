Полузащитник «Монако» Поль Погба высказался об игре форварда «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Поль Погба globallookpress.com

«Если он проведёт отличный матч, это нормально. Если он проведет плохой или средний матч, его будут критиковать. Матчей всегда много, и нужно уметь оставлять их позади. Ему это удаётся. Вот почему он забивает так много голов. Для Мбаппе давление началось в 17 лет. И чем старше мы становимся, тем оно сильнее. Давление может быть положительным, и я думаю, что это оно и есть. Он отличный игрок. Нравится нам это или нет, но он отличный игрок. Поэтому он должен помочь команде победить», — приводит слова Погба Marca.

В прошлом сезоне Мбаппе в составе «Реала» принял участие в 44 матчах, в которых забил 42 мяча и сделал семь результативных передач.