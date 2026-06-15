Известный российский тренер Валерий Непомнящий, который со сборной Камеруна дошёл до четвертьфинала ЧМ‑1990, высказал своё мнение по поводу увольнения Сабри Лямуши из Туниса.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Это Африка — там всё случается. Для меня это сверхнеожиданность. Что за дела такие? Там сборная Кюрасао 1:7 проиграла, теперь убирать и там тренера? У меня нет объяснений такому решению. Африка есть Африка. Спонтанность, никакого анализа ситуации. Но стоит признать, что Тунис чувствовал себя беззащитно во встрече со Швецией. Не ожидал такой игры от шведов», — сказал Непомнящий «СЭ».

54‑летний Лямуши был уволен после неудачи в игре со Швецией (1:5) в стартовом матче на ЧМ‑2026. Вторую игру Тунис проведёт 21 июня с Японией, пока неизвестно, кто будет руководить командой в этой встрече.