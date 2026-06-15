Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал отсутствие национальной команды нашей страны на ЧМ-2026.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Конечно, жаль, что нашей сборной не дали шанса отобраться на главное футбольное событие четырёхлетия. Но говорить, что чемпионат мира из-за этого не тот и перестал быть нам интересен — неправильно. Всё равно все смотрят, все обсуждают.

Могут ли в ФИФА жалеть из-за того, что не допустили сборную России? Да им всё равно. Там столько сборных, столько рекламы и спонсоров. ФИФА не страдает из-за отсутствия России на ЧМ, болельщики да. Но точно не ФИФА», — цитирует Мостового «Советский Спорт».

Напомним, что сборная России с февраля 2022 года отстранена от международных турниров и сейчас проводит только товарищеские матчи.