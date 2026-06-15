«Балтика» объявила о расставании с нападающим Дериком Ласердой.
«Дерик Ласерда покидает футбольный клуб "Балтика" в связи с окончанием арендного соглашения.
Бразильский нападающий присоединился к нам в феврале. С того момента у форварда набралось семь матчей, в которых он забил два гола.
Желаем Дерику удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.
Напомним, что Ласерда пополнил состав «Балтики» по ходу минувшего сезона, перейдя из бразильской «Куябы» на правах аренды. За 7 встреч в рамках РПЛ форвард отметился 2 голами.