Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о том, как российская национальная команда могла бы выступить на ЧМ-2026.

Сергей Кирьяков globallookpress.com

«Думаю, сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места. В каждой группе есть сборная, которая по уровню ниже нашей. За выход со второго тоже бы боролись. Тут уже вопрос удачного жребия. Конечно, успех домашнего чемпионата мира повторить было бы очень сложно — в четвертьфинале нашу нынешнюю команду не вижу. Но выход из группы — да, вполне реально. Но все эти разговоры не имеют смысла, потому что нас там нет на этом чемпионате мира», — цитирует Кирьякова «Советский спорт».

Напомним, что сборная России с февраля 2022 года отстранена от международных турниров и сейчас проводит только товарищеские матчи.