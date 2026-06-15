Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поразмышлял о том, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Мы хотели бы увидеть и сборную России. Но как она выступила бы — невозможно дать точный ответ. Константин Иванович Бесков говорил, что все познается в сравнении. Только на фоне сильных соперников можно понять настоящий уровень команды. Последние годы мы не играем с топовыми сборными, наши футболисты не получают такого опыта регулярно. Поэтому все разговоры о том, что было бы на чемпионате мира, остаются предположениями. Журналисты любят рассуждать об этом, да и футболисты иной раз высказываются. Но как человек, который играл на чемпионате мира, как тренер, работавший на домашнем турнире, понимаю, о чем идет речь. Иногда с улыбкой читаю все эти прогнозы.

Это не значит, что наши игроки не способны конкурировать. У нас много молодых, хороших, перспективных футболистов. Но время идет, лучшие годы проходят. Хотелось бы, чтобы талантливые ребята развивались через матчи высокого уровня, встречались с сильными соперниками. Только так мы поймем, что можем. Не теоретически — практически.

При этом важно, что сборная играет. Были матчи с Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго, Египтом. Ребята выходят на поле под флагом страны, слушают гимн. Это тоже имеет значение. Когда откроются дороги в европейский футбол, появится возможность сравнить уровень по-настоящему», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России с февраля 2022 года отстранена от международных турниров и сейчас проводит только товарищеские матчи.