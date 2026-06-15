Руководство «Барселоны» рассматривает пересмотр трансферных приоритетов и может отказаться от попыток подписать форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Хулиан Альварес globallookpress.com

По данным Sport.es, каталонский клуб считает финансовые требования «Атлетико» чрезмерными и в связи с этим изучает альтернативные варианты усиления атакующей линии. Одним из таких вариантов стал 19-летний французский нападающий Эли Жуниор Крупи, выступающий за «Борнмут».

Интерес к молодому футболисту также проявляют «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

В минувшем сезоне Крупи провёл 33 матча в чемпионате Англии, в которых отметился 13 забитыми мячами.