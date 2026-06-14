«Краснодар» занял второе место в Российской Премьер-Лиге в сезоне 2025/2026, заработав 66 очков в 30 матчах. Первое место занял «Зенит» с 68 очками.

За прошедший сезон Сперцян отличился 14 голами и 17 результативными передачами, став лидером РПЛ по системе «гол+пас». Второе место в голосовании занял нападающий Джон Кордоба , набравший 27,04% голосов, а третье — вратарь Станислав Агкацев , получивший поддержку 15,70% болельщиков.

Полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне 2025/2026 по результатам голосования болельщиков, которые отдали ему 35,26% голосов, как сообщает официальный телеграм-канал команды.

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