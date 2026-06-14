Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на то, что его признали лучшим игроком команды по итогам сезона-2025/26.
Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и доверие, отметив их вклад в результаты команды.
«Спасибо всем болельщикам за поддержку и доверие!» — написал спортсмен в телеграм-канале.
По итогам голосования среди болельщиков «быков» Сперцян набрал 35,26% голосов и занял первое место, опередив Джона Кордобу и Станислава Агкацева.
В завершившемся сезоне 26-летний хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами.