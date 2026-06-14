Левый защитник сборной Бразилии и «Зенита» Дуглас Сантос поделился эмоциями от первой игры на чемпионате мира 2026 года против сборной Марокко (1:1).

Дуглас Сантос globallookpress.com

«Благодарю Бога, что позволил мне прожить момент дебюта на чемпионате мира. Продолжаем доверять нашему предназначению и сосредоточены на грядущих вызовах. Мы сильны и никогда не сдаёмся. Вперёд, Бразилия!» — написал Сантос на своей странице в социальной сети.

32‑летний футболист появился в стартовом составе «Селесао» и провёл на поле все 90 минут. По мнению некоторых статистических порталов, Дуглас Сантос был лучшим в составе Бразилии. Следующую игру пентакампеоны проведут 20 июня против Ганы.