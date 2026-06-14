Как сообщает известный журналист Николо Скира, «Рома» хочет купить атакующего полузащитника сборной США Кристиана Пулишича.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

По данным источника, римляне собирают информацию о 27‑летнем футболисте и вступили в переговоры с его окружением.

Сейчас Пулишич играет за «Милан», который не смог пробиться в Лигу чемпионов в отличие от «Ромы». Также переговоры о новом контракте с «россонери» застопорились, чем намерена воспользоваться команда Джан Пьеро Гасперини и заполучить его в свои ряды.

Портал Transfermarkt оценивает американца в 40 млн евро, его контракт заканчивается следующим летом. В этом сезоне Пулишич сыграл 34 матча, забил 10 мячей и сделал 4 ассиста.