Главный тренер сборной Австралии Тони Попович прокомментировал победу над Турцией (2:0) на старте ЧМ‑2026.

Тони Попович globallookpress.com

«Горд быть здесь в качестве главного тренера. Испытываю это, видеть улыбки на лицах этих людей, которые проделали такой долгий путь, чтобы поддержать нас. Горжусь работой, которую проделал персонал, и некоторыми удачными решениями, принятыми в перерыве. Пытался направлять их, пытался поддержать игроков — они были великолепны.

Это что‑то особенное. Молодые парни комбинируют, забивают — невозможно недооценивать то, как это повлияет на их уверенность в себе. В эмоциональном плане эта игра отняла у игроков много сил. У нас всё получилось», — сказал Попович в интервью SBS.

Австралия и США захватили лидерство в группе D после первого тура. 19 июня сборные встретятся в очном поединке.