Наставник сборной Катара Юлен Лопетеги поделился своими эмоциями от ничьей в матче против Швейцарии (1:1) в первом туре на ЧМ‑2026. Это первое очко в истории Катара на мундиалях.

Юлен Лопетеги globallookpress.com

«Когда мы приехали сюда, мы осуществили одну мечту — оказаться здесь, а первое очко в истории ЧМ — ещё одна маленькая мечта. И у нас есть право продолжать мечтать. Мы верим, мы работаем, мы сопротивляемся, мы стойкие. В конце концов, у нас есть одна большая награда.

Мы внесли очень мало изменений, но нам нужно было придерживаться нашего плана, потому что если вы… хотите слишком рано открыть счёт против такой команды, как Швейцария, вы сильно пострадаете…

Нашим игрокам иногда нужно больше времени, чем остальным, потому что они не привыкли к такому ритму. Мы должны приложить огромные усилия, чтобы хорошо восстановиться и быть готовыми к следующему большому вызову. Будет тяжело, сложно. Но мы отвоюем наше право!» — приводит слова испанского специалиста Reuters после матча.

Катар смог уйти от поражения, сравняв счёт на 90+4‑й минуте после точного удара Буалема Хухи. Следующую игру команда Лопетеги проведёт 19 июня против Канады.