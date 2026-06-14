Роберт Левандовский начал переговоры с клубом МЛС «Чикаго Файр». Об этом сообщил инсайдер Томаш Влодарчик в социальных сетях.

Роберт Левандовский globallookpress.com

По информации источника, польский нападающий в ближайшее время проведёт встречу с руководством и тренерским штабом американского клуба, а также познакомится с инфраструктурой команды. После этого стороны перейдут к обсуждению условий возможного контракта, включая финансовые детали.

Левандовский последние четыре сезона провёл в составе «Барселоны», однако его соглашение с каталонским клубом подходит к завершению и продлено не будет. Таким образом, летом форвард получит статус свободного агента.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив 19 голов и сделал четыре ассиста.