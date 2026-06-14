Защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен может вновь оказаться в АПЛ. Интерес к испанскому футболисту проявляет лондонский «Челси».

Дин Хейсен globallookpress.com

Как сообщает SportsBoom, инициатором возможного трансфера выступает главный тренер «синих» Хаби Алонсо. Специалист высоко оценивает игровые качества защитника и хотел бы видеть его в составе своей команды.

Хейсен уже знаком с английским футболом по выступлениям за «Борнмут», где сумел обратить на себя внимание ведущих европейских клубов. Несмотря на то что сейчас защитник связан долгосрочным контрактом с «Реалом», интерес со стороны лондонцев остаётся серьёзным.

В минувшем сезоне 20-летний Хейсен провёл за мадридский клуб 40 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Действующее соглашение Хейсена с «королевским клубом» рассчитано до лета 2030 года.