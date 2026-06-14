По данным журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» планирует продлить контракт с защитником Йошко Гвардиолом.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Новое соглашение будет действовать до лета 2031 года, а зарплата футболиста увеличится. Несмотря на интерес к хорвату со стороны «Реала», руководство «горожан» выражает оптимизм относительно будущего сотрудничества.

Йошко Гвардиол присоединился к «Манчестер Сити» летом 2023 года. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.