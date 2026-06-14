Форвард «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал своё будущее, не исключив возможной смены клуба в ближайшее время.

Пауло Дибала globallookpress.com

Аргентинский футболист отметил, что пока полностью сосредоточен на обязательствах перед римской командой, однако не стал скрывать, что открыт для различных вариантов продолжения карьеры.

По словам игрока, сейчас он не готов подробно обсуждать своё будущее из уважения к клубу, контракт с которым продолжает действовать.

«Посмотрим, как будут развиваться события. На данный момент все варианты остаются открытыми. До конца месяца я остаюсь игроком "Ромы", поэтому не хочу слишком много говорить о своём будущем», — приводит слова Дибалы derbyderbyderby.it.

Напомним, Дибала не был включен в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026.