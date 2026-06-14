Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг развеял слухи о кризисе в команде перед первым матчем на чемпионате мира — 2026.

Френки де Йонг globallookpress.com

«Мы не находимся в кризисе. Нужно кое‑что улучшить, но не вижу той кризисной ситуации, о которой так много говорят — возможно, это мнение некоторых из вас. Мы готовы, хорошо подготовлены. Понимаю, люди настроены пессимистично, но скоро у всех появятся основания для оптимизма», — приводит слова де Йонга Sport.es.

Сегодня, 14 июня, сборная Нидерландов встретится с Японией на чемпионате мира. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 сборная Нидерландов будет играть в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.