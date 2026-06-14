Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал поражение своей команды от Австралии (0:2) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026.

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

По словам хавбека, итог встречи стал неожиданностью для турецкой сборной. Он отметил, что оба пропущенных мяча были следствием длинных передач соперника, с которыми команда не справилась должным образом.

Чалханоглу добавил, что у Турции также были голевые моменты, однако реализовать их не удалось, в то время как австралийцы эффективно использовали свои контратаки и наказали за ошибки в обороне.

«Мы такого не ожидали. Пропустили два гола и не реализовали ни одного своего момента. Но борьба продолжается, впереди две игры», — приводит слова Чалханоглу Ajansspor.