Клуб Первой лиги «Урал» из Екатеринбурге объявил об уходе центрального полузащитника Тимура Аюпова.

Тимур Аюпов globallookpress.com

«Тимур всегда отличался работоспособностью, футбольным интеллектом и умением вести игру. Болельщики ценили его за стабильность, неуступчивость и желание биться до финального свистка в каждом эпизоде.

Благодарим Тимура за большой вклад в результаты "Урала" и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

За «Урал» Аюпов провёл три сезона, сыграл 91 матч, забил 9 голов и сделал 8 ассистов. Он стал свободным агентом.