Рубен Аморим близок к назначению на пост главного тренера «Милана». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Рубен Аморим globallookpress.com

По данным источника, 41-летний португальский специалист готов принять все условия, предложенные руководством россонери, и возглавить команду в ближайшее время. Официальное объявление о назначении может последовать в скором будущем.

Аморим ранее работал в «Спортинге», а также возглавлял «Манчестер Юнайтед», откуда был уволен в начале текущего года.

Напомним, предыдущим главным тренером «Милана» был Массимилиано Аллегри. Он покинул свой пост после того, как команда не сумела квалифицироваться в Лигу чемпионов. Россонери завершили сезон на пятом месте в Серии А и пробились в Лигу Европы.