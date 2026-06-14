Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат высказался о поражении от Германии (1:7) на ЧМ-2026.

Дик Адвокат globallookpress.com

«Мы знаем, что, когда играешь против Германии, такое может случиться. Конечно, надеешься, что этого не произойдет. Надеешься, что мы покажем себя с лучшей стороны. Но мы слишком легко пропускаем голы. У них столько мастерства. Мы не можем с этим справиться.

Это огромный урок для всех в нашей команде. И нам совершенно нечего стыдиться. Абсолютно нечего», — отметил Адвокат во флеш-интервью сразу после матча.

После этого матча Германия занимает 1-е место в группе Е с 3 очками в активе. В следующем поединке «бундестим» сыграет против Кот-д'Ивуара 20-го июня.

Кюрасао располагается на последней 4-й позиции в своей группе без набранных баллов. В следующей встрече национальная команда встретится с Эквадором 21-го июня.