Англоязычный аккаунт «Зенита» в социальной сети X поддержал своих игроков Дугласа Сантоса и Луиса Энрике перед стартовым матчем сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Луис Энрике globallookpress.com

В ночь на 14 июня бразильская национальная команда проведёт первый поединок на турнире, встретившись со сборной Марокко. В преддверии игры петербургский клуб обратился к своим футболистам с пожеланием успеха.

«Удачи игрокам "Зенита" Дугласу Сантосу и Луису Энрике в сегодняшнем матче чемпионата мира против Марокко! Детские мечты действительно сбываются!» — говорится в публикации клуба.

Встреча Бразилии и Марокко состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 мск. После матча с марокканцами бразильцев ждут игры группового этапа против сборных Гаити и Шотландии.