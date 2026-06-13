Новый главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал о своем решении возглавить клуб из Екатеринбурга.

Сергей Юран globallookpress.com

«Буквально через два дня после ухода из "СКА" поступил звонок из Екатеринбурга от Григория Викторовича Иванова: "Хотел бы встретиться и переговорить". Я согласился. В итоге поступило предложение, что два года хотят вернуть команду в РПЛ и хотят, чтобы я возглавил команду. Опирались на то, что я решал разные задачи — с командами, которые спасались от вылета, с командами, которые я выводил в РПЛ. Мы пообщались, и за два-три дня принял решение. Всё-таки это серьёзные вещи, к которым нужно соответствующе относиться. Это ответственность перед болельщиками, руководством клуба и области. Естественно, сыграла роль задача выхода в РПЛ. Поэтому дал согласие», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Юран подписал однолетний контракт с «Уралом» после того, как ушел из «СКА-Хабаровска» спустя 15 дней после назначения.

В минувшем сезоне «Урал» занял третье место в Первой лиге и принимал участие в стыковых матчах против махачкалинского «Динамо», по итогам которых уступил со счетом 0:2. Командой во второй части сезона руководил Василий Березуцкий.