Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал состояние молодого нападающего Ламина Ямаля и его готовность к ЧМ-2026.

Ламин Ямаль globallookpress.com

По словам специалиста, футболист сумел восстановиться после повреждения быстрее ожидаемого срока и постепенно набирает оптимальную форму. Это даёт тренерскому штабу уверенность, что к стартовому матчу турнира Ямаль будет полностью готов.

Де ла Фуэнте также отметил важность бережного отношения к игроку, подчеркнув, что, несмотря на высокий уровень зрелости на поле, ему всего 18 лет и он продолжает развиваться.

«У него будут и взлёты, и падения, но мы никогда не должны сомневаться в нём. Сейчас для него отличное время, чтобы раскрыть свой потенциал и показать максимум своих возможностей. Он очень мотивирован чемпионатом мира», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Напомним, на групповом этапе мирового первенства сборная Испании сыграет с командами Уругвая, Саудовской Аравии и ДР Конго.