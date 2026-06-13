Сборная США одержала победу над командой Парагвая(4:1) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

США — Парагвай globallookpress.com

Счет был открыт на 7-й минуте, благодаря автоголу. Пулишич здорово пробросил себе на ход в парагвайскую штрафную, мяч отскочил к Маккенни, который простреливал дальше, а Дамьян Бобадилья, пытаясь перехватить передачу, срезал мяч в свои ворота.

На 31-й минуте Пулишич прорвался по левому флангу, сделал передачу в район 11-метровой отметки, где Фоларин Балогун в касание перевёл мяч в пустой угол ворот сборной Парагвая.

В добавленное к первому тайму время Балогун получил передачу из центра, в штрафной ушёл от Альдерете, чуть сместился в сторону и мощно отправил мяч в дальнюю девятку, оформив дубль.

Парагвайцы отквитали один мяч на 73-й минуте. В ходе быстрой атаки Энсисо из центра сделал передачу налево в штрафную, куда ворвался Маурисио и низом отправил мяч в сетку ворот США.

А в компенсированное время Джио Рейна получил пас перед штрафной Парагвая, один прошёл к воротам, где никто его не встретил, и пробил с внешней стороны стопы точно в дальний угол.

Сборная США с 3 очками возглавила группу Д, парагвайцы замыкают квартет. Свой матч в рамках 1-го тура еще предстоит провести сборным Турции и Австралии.

Во втором туре сборная США 19 июня сыграет с Австралией, а Парагвайцы на следующий день встретятся с Турцией.