В прошедшем сезоне Ла Лиги нападающий провёл 33 матча в составе «Барселоны», забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

Отмечается, что кандидатура Торреса получила одобрение главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, знакомого с игроком по совместной работе в сборной Испании.

По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, парижский клуб видит в 26-летнем испанце потенциальную замену Брэдли Баркола, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

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