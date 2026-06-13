Руководство «ПСЖ» рассматривает вариант усиления атакующей линии за счёт форварда «Барселоны» Феррана Торреса.
По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, парижский клуб видит в 26-летнем испанце потенциальную замену Брэдли Баркола, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Отмечается, что кандидатура Торреса получила одобрение главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, знакомого с игроком по совместной работе в сборной Испании.
В прошедшем сезоне Ла Лиги нападающий провёл 33 матча в составе «Барселоны», забил 16 голов и отдал две результативные передачи.