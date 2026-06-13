Пресс-служба сборной Австрии объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Ральфом Рангником.

Ральф Рангник globallookpress.com

Стало известно, что стороны подписали новое соглашение до лета 2028-го года.

Сборная Австрии под руководством Рангника выступит на чемпионате мира 2026-го года в группе J. На групповой стадии национальная команда встретится с Аргентиной, Алжиром и Иорданией.

Напомним, что чемпионат мира стартовал 11-го июня и продлится до 19-го июля. Матчи мундиаля проходят в США, Канаде и Мексике.