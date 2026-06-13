Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал повреждение, полученное во время матча группового этапа ЧМ-2026 против команды Парагвая.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Американский футболист рассказал, что в концовке первого тайма получил болезненный удар по ноге, однако не считает травму серьёзной. По словам игрока, решение о его замене было принято в качестве меры предосторожности.

«Ничего критичного не произошло. Мы просто решили не рисковать и дать мне возможность спокойно восстановиться. Надеюсь, что уже к следующему матчу смогу вернуться в строй и помочь команде», — приводит слова Пулишича Goal.

Напомним, сборная США уверенно стартовала на турнире, обыграв Парагвай со счётом 4:1.