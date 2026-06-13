Главный тренер сборной США Маурисио Почеттин о прокомментировал состояние полузащитника Кристиана Пулишича после матча чемпионата мира 2026 года против Парагвая.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

По словам аргентинского специалиста, в концовке первого тайма хавбек получил болезненный удар в область икроножной мышцы. Из-за риска усугубить повреждение тренерский штаб решил не оставлять футболиста на поле после перерыва.

«Рассчитываю, что травма окажется несерьёзной и Кристиан будет готов помочь команде в следующей встрече», — отметил Почеттино в комментарии для пресс-службы ФИФА.

Напомним, американская команда уверенно переиграла Парагвай со счётом 4:1.