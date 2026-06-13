Жозе Моуринью начал формировать состав мадридского «Реала» под своё видение команды и уже определил игроков, с которыми готов расстаться.

Рауль Асенсио globallookpress.com

По данным инсайдера Мигеля Серрано, португальский специалист не видит места в своих планах для защитников Рауля Асенсио и Альваро Каррераса. Оба футболиста могут покинуть клуб в ходе летнего трансферного окна.

Сообщается, что наставник рассчитывает получить от их продажи дополнительные средства для усиления проблемных позиций. Моуринью заинтересован в приглашении игроков, которые будут лучше соответствовать его требованиям и игровой модели.

Впрочем, окончательное решение по возможным трансферам остаётся за руководством «Королевского клуба». Именно боссы «Реала» будут определять, стоит ли расставаться с Асенсио и Каррерасом ради последующего усиления состава.

Напомним, этим летом Моуринью вернулся в мадридский клуб, подписав соглашение до июня 2029 года. Ранее португалец уже работал в «Реале», где сумел выиграть чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.