Наставник сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от стартового матча с Австралией на ЧМ-2026.

Винченцо Монтелла globallookpress.com

«Мы очень взволнованы и верим, что у нас все получится. Мы знаем, сколько вызовов нас ждет на чемпионате мира, но хотим получать удовольствие, гордиться собой и заставить нашу страну гордиться нами.

Я говорю своим игрокам, что это не их вина, что Турция не была на чемпионате мира 24 года, но они могут гордиться тем, что мы снова здесь. Теперь им нужно играть в свой лучший футбол, выкладываться на полную и не думать о лишнем», — цитирует специалиста Reuters.

Матч между сборными Турции и Австралии начнется 14 июня в 07:00 мск.