Главный тренер сборной Канады Джесси Марш поделился мнением о ничьей в матче против Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026.

Джесси Марш globallookpress.com

«Мы чувствовали, что прихватили их. Мы начали навязывать свою игру, вышли новые игроки и сильно изменили ход матча. Было видно, что они выдыхаются.

Я разочарован первым таймом. Нам не хватало решительности — мы играли не так агрессивно, как мне бы хотелось. Когда мы хотим играть интенсивно и быть неудобной командой, мы действительно должны это делать. После матча мы это обсудили. Во втором тайме, как только мы вышли на поле, все было уже по-другому. Я сказал им, что мы должны извлекать уроки из таких игр — и делать это быстро.

По-прежнему все в наших руках, и это очень важное очко, которое позволяет нам оставаться в борьбе за выход из группы. Нужно сделать так, чтобы следующая игра отразила то, чему мы научились сегодня», — приводит слова Марша ВВС.

Таким образом, обе команды набрали по одному очку. В следующем туре канадцы 19 июня сыграют против Катара, а боснийцы 18 июня сразятся со Швейцарией.