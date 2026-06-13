Защитник сборной Бразилии Маркиньос высказался о значимости победы в чемпионате мира.

Маркиньос — защитник сборной Бразилии globallookpress.com

«Каждый игрок, которому в руки попадает трофей (чемпионата мира), говорит, что это, без сомнения, самый великий момент в его жизни. Я хочу испытать это на себе.

Если бы я выиграл чемпионат мира, это стало бы вершиной моей жизни и карьеры. В 32 года это может быть моим последним шансом», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт ФИФА.

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Бразилии и Марокко состоится 14-го июня в 01:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.