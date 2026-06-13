Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги рассказал о целях команды на ЧМ-2026 и оценил уровень соперников по группе.

Хулен Лопетеги globallookpress.com

По словам специалиста, изначальной задачей при его назначении было успешное прохождение квалификации и выход на турнир. Теперь же команда намерена не останавливаться на достигнутом и постараться проявить себя максимально конкурентоспособно на групповом этапе.

Лопетеги подчеркнул, что катарская сборная не рассчитывает на ошибки соперников и будет стремиться навязать борьбу в каждом матче с первых минут.

«Мы хотим быть максимально конкурентоспособными, начиная с первого матча. Швейцария — очень, очень сильная команда», — приводит слова тренера Reuters.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Катара сыграет против Швейцарии, Канады и Боснии и Герцеговины.