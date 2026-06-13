Бывший нападающий «Барселоны», 37-летний Роберт Левандовский, подпишет контракт с футбольным клубом «Чикаго Файр» до конца 2028 года, с возможностью продления еще на один сезон. Об этом сообщает портал Sport.es, ссылаясь на польский ресурс Prawda Futbolu.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Согласно источнику, зарплата Левандовский будет составлять €15 млн в виде фиксированной суммы, а еще €5 млн он сможет заработать в зависимости от своих спортивных достижений.

Близкие Левандовски отметили решимость «Чикаго Файр», который предложил ему и его семье всестороннюю поддержку. Клуб возьмет на себя вопросы, связанные с проживанием и образованием детей футболиста. Благодаря этому предложению, Левандовски отказался от перехода в клубы Саудовской Аравии.