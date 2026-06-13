Мадридский «Реал» в прессе связывают с интересом к защитнику лондонского «Арсенала» Риккардо Калафьори.

Риккардо Калафьори globallookpress.com

По данным TEAMtalk, руководство английского клуба не собирается расставаться с футболистом и рассчитывает сохранить его в составе на следующий сезон. В Лондоне намерены пресекать любые слухи о возможном трансфере игрока.

Калафьори перешёл в «Арсенал» из «Болоньи», а его дальнейшая карьера в клубе, судя по позиции руководства, не подлежит обсуждению.

В минувшем сезоне команда Микеля Артеты выиграла чемпионат Англии, однако в Лиге чемпионов остановилась в шаге от трофея, уступив в решающем матче парижскому «ПСЖ».