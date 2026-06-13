Ашраф Хакими, игрок сборной Марокко, поделился своими мыслями о Неймаре перед предстоящим матчем между сборными Марокко и Бразилии на чемпионате мира.

Ашраф Хакими globallookpress.com

«Мне нравится играть против лучших, и Неймар определенно находится в их числе. Поэтому, конечно же, я бы хотел сыграть против него. Мы знаем, что это, скорее всего, его последний чемпионат мира, поэтому я бы хотел увидеть Неймара на поле. К тому же, я его знаю, и он мой друг», — сказал Хакими Globo Esporte.

Встреча команд состоится 14 июня в 01:00 по московскому времени.