Форвард «ПCЖ» Усман Дембеле объяснил, что именно повлияло на его решение покинуть «Барселону» и продолжить карьеру во французском клубе.

Усман Дембеле globallookpress.com

По словам футболиста, определяющим моментом стала беседа с главным тренером парижан Луисом Энрике. Испанский специалист лично связался с игроком и подробно рассказал о своих планах, а также о том, какую роль он отводит Дембеле в новой команде.

«В тот момент я находился в Лос-Анджелесе вместе с "Барселоной", когда мне позвонил Луис Энрике. Он подробно рассказал о своих идеях, о моих задачах на поле и о перспективах совместной работы в Париже. После этой беседы у меня практически не осталось сомнений относительно своего будущего», — сказал Дембеле RMC Sport.